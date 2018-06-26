Губернатор соседней с Карелией области рассказал, как можно использовать опасное растение

Нужно не бороться с ним, а извлекать пользу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко придумал, как приспособить борщевик, который все равно невозможно истребить, сообщает 47news.

Об этом было заявлено на встрече губернатора с депутатами ЗакСа Ленобласти. Парламентарии обсуждали, достаточно ли денег выделяется на борьбу с борщевиком - ядовитым растением, на удаление которого можно выделять сколько угодно средств, но оно все равно не исчезнет. Большие "плантации" опасного борщевика есть и во многих районах Карелии.

Александр Дрозденко заметил, что борщевик боится, когда на земле идет работа. И вспомнил, что недавно ему презентовали производство этилового спирта из него. "Если себестоимость производства этилового спирта из борщевика невысокая, то, может, будем его использовать для этого дела. Для технических нужд опять-таки", - сказал он.