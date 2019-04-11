Губернаторский парк в Петрозаводске перекрыли из-за пиротехнического устройства

Правоохранительные органы проверили Губернаторский парк после сообщения прохожих, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, прохожие обнаружили неизвестное устройство в парке и сообщили об этом в правоохранительные органы. После этого сквер был оцеплен.

Как выяснилось, кто забыл пиротехническое устройство для игры в страйк-бол. Опасности не представляет.

Проводиться проверка.