«Губкин инновации» уничтожает медицинские отходы без вреда для экологии

Компания «Губкин Инновации», карельский разработчик уникального оборудования для утилизации мусора, рассказала о том, как проходит уничтожение медицинских отходов в водородных инверторах.

Медицинские отходы не так безопасны, как привычный бытовой мусор. Даже на внешне безобидных больничных отходах остаются микроорганизмы, которые за пределами лечебных учреждений без нужного контроля могут вызвать вспышки заболеваний.

Такой мусор нельзя выбрасывать в уличные мусоросборники, его необходимо собирать, хранить и уничтожать специальным способом. О том, как проходит уничтожение медицинских отходов в водородных инверторах, рассказывает компания «Губкин Инновации», карельский разработчик уникального оборудования для утилизации мусора без вреда для окружающих.

Какие биомедицинские отходы перерабатывают водородные инверторы?

Согласно ГОСТ 53691-2009 (Россия), оборудование «Губкин Инновации» уничтожает весь мусор, который образуется в медицинских учреждениях при уходе за пациентами и во время лечения заболеваний. Бинты и ватные тампоны из процедурных кабинетов, медицинские маски или капли во флаконе на донышке — лишь малая часть, что перерабатывают инверторы. В утилизацию идут пищевые отходы с кухонь ЛПУ, использованный инвентарь, лекарства и живые вакцины, непригодные к использованию. Уничтожает инвертор материалы, которые загрязнены биологическими жидкостями, например, кровью, а также органы и ткани.

Нужно ли специально упаковывать биомедицинский мусор перед утилизацией в инверторе?

Медицинские отходы всегда при сборе, транспортировке и утилизации необходимо упаковать в защитные емкости, контейнеры или одноразовые пакеты. «Острые», органические и жидкие отходы — убирать в специальные герметичные контейнеры, которые исключают самопроизвольное вскрытие. Для утилизации биомедицинского мусора в водородном инверторе эти правила сохраняются.

За счет чего в водородном инверторе проходит утилизация мусора?

В оборудовании «Губкин Инновации» мусор утилизируется с помощью плазмохимической реакции, которая протекает в закрытом пространстве машин без доступа атмосферного воздуха. В результате реакции любые, в том числе жидкие отходы разрываются изнутри. От былого мусора остается щепотка золы, участвующая в уничтожении уже новых загрузок отходов, и безвредный пар, который уходит в атмосферу. Одним из ключевых элементов в этом процессе выступает водород, который как самый мощный восстановитель вместе с твердыми веществами разрушает микроорганизмы.

В каких лечебных учреждениях могут быть установлены водородные инверторы?

Мобильные комплексы с объемом переработки от 30 кг отходов в час могут быть установлены во всех государственных и частных лечебно-профилактических учреждениях. В том числе на станциях переливания крови, в лабораториях и организациях санаторно-курортного отдыха.

Какие сертификаты соответствия выданы на оборудование «Губкин Инновации»?

По результатам проведенных исследований на всю серию оборудования компании получены декларации, сертификаты и заключения, действующие на территории РФ и странах евразийского экономического союза. Подробнее ознакомиться с документаций можно в рубрике на сайте компании.

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