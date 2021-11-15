890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Пожарные вывели из горящего дома в Петрозаводске 20 человек 2
29.11.2021 11:10

«Губы Давида» украли в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 30 Ноября 2021
фото: арт-пространство «PERLAMUTER»

Новости партнеров

В новом арт-пространстве «PERLAMUTER» в Петрозаводске неизвестные украли статуэтку в виде губ Давида и маску с Венеры, сообщили в руководстве организации.

«Мы очень долго не хотели выносить эту ситуацию в публичное пространство, но всё же решили придать её огласке, - сообщается в официальном паблике арт-зала «PERLAMUTER». - Практически сразу после торжественного открытия нашего арт-пространства были украдены статуэтка в виде губ Давида и маска с Венеры, которая засветилась во всех новостях и практически стала символом «PERLAMUTER».

Что тут можно сказать…
Очень горько и обидно.  
Мы вкладываем всю душу в то, что делаем, по крупицам собирая всё вокруг и стараясь создать атмосферу гармонии и красоты.

Все наши начинания имеют социальную направленность - мы занимаемся, по сути дела, волонтёрством, стараясь сделать этот мир чуточку лучше, готовя интересные, полезные и, главное, бесплатные проекты для всех желающих.

А в ответ получаем такое отношение…».

Представители арт-пространства сообщили, что не стали обращаться в полицию.

«Дело даже не в материальном ущербе, а в самом вероломстве. Что ж, радует лишь одно - злоумышленник явно эстет, что попало брать не стал.

Если вдруг злодей прихватил эти вещи по ошибке или не думал, что для нас это так важно - мы будем очень рады, если в нём проснётся совесть и вещи будут возвращены. Воровать что-то в волонтёрском проекте - ну это почти что как украсть в церкви! Наверное, стыдно как минимум».

Отметим, что новое арт-пространство позиционирует себя как "главного акселератора творческих инициатив Петрозаводска и Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

29.11.2021 17:06
Обществоведение
«Неудобная война»
В Карелии появились туристические маршруты по местам, связанным с событиями советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»