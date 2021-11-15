«Губы Давида» украли в Петрозаводске

В новом арт-пространстве «PERLAMUTER» в Петрозаводске неизвестные украли статуэтку в виде губ Давида и маску с Венеры, сообщили в руководстве организации.

«Мы очень долго не хотели выносить эту ситуацию в публичное пространство, но всё же решили придать её огласке, - сообщается в официальном паблике арт-зала «PERLAMUTER». - Практически сразу после торжественного открытия нашего арт-пространства были украдены статуэтка в виде губ Давида и маска с Венеры, которая засветилась во всех новостях и практически стала символом «PERLAMUTER».



Что тут можно сказать…

Очень горько и обидно.

Мы вкладываем всю душу в то, что делаем, по крупицам собирая всё вокруг и стараясь создать атмосферу гармонии и красоты.



Все наши начинания имеют социальную направленность - мы занимаемся, по сути дела, волонтёрством, стараясь сделать этот мир чуточку лучше, готовя интересные, полезные и, главное, бесплатные проекты для всех желающих.



А в ответ получаем такое отношение…».

Представители арт-пространства сообщили, что не стали обращаться в полицию.

«Дело даже не в материальном ущербе, а в самом вероломстве. Что ж, радует лишь одно - злоумышленник явно эстет, что попало брать не стал.



Если вдруг злодей прихватил эти вещи по ошибке или не думал, что для нас это так важно - мы будем очень рады, если в нём проснётся совесть и вещи будут возвращены. Воровать что-то в волонтёрском проекте - ну это почти что как украсть в церкви! Наверное, стыдно как минимум».

Отметим, что новое арт-пространство позиционирует себя как "главного акселератора творческих инициатив Петрозаводска и Карелии".