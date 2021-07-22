Гуманитарная помощь направлена в поселок Найстенъярви, где добровольцы тушат пожары (ВИДЕО)

Центр добровольческой помощи пожарным и жителям республики отправил в Суоярвский район продукты и необходимый для тушения инвентарь.
Груз гуманитарной помощи был отправлен в Найстенъярви из Петрозаводска, сообщает паблик регионального правительства «Республика Карелия».
Волонтеры привезли средства индивидуальной защиты, воду, крупы, консервы, чай.
Сбором и отправкой гуманитарных грузов для волонтеров, ведущих борьбу с огнем, занимается Центр добровольческой помощи пожарным и жителям республики.
Телефон центра: 8-900 455 19 70.
Напомним, в поселке Найстенъярви добровольцы героически отстаивают лес от пожара.
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