У поселка Найстенъярви в Карелии все еще горит лес (ВИДЕО)

Крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района у поселка Найстенъярви, лес горит на площади около 1000 га, сообщили в правительстве Карелии.

Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел, как у поселка Найстенъярви горит лес, ветер перекидывает его на деревья, высохшую от зноя траву…

Напомним, сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Евгений Зиничев побывал в поселке Найстенъярви, оценил работу пожарных и общую обстановку в Суоярвском районе.

Как сообщает паблик правительства Карелии, крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник на полосе отвода железной дороги.

Существует потенциальная угроза поселку Найстенъярви, где уже пострадало пять строений, а также поселку Суоёки.

Фактически на действующем крупном лесном пожаре задействовано 202 человека и 15 единиц техники.

К тушению пожара привлечено: 4 человека Карельского центра и 2 единицы техники, 30 человек арендаторов и 7 единиц техники (АО «Запкареллес», ООО «Карлис Вяртсиля», Карельский филиал «Россети Северо-Запад», ОО «Форест Трэвел»), 40 добровольцев, сотрудники МЧС России Невского спасательного центра в количестве 100 человек, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 3 пожарных поезда, работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 21 июля будут направлены специалисты ФБУ «Авиалесоохраны» в количестве 24 человек.