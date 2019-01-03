Хаски будут ждать завтра жителей Петрозаводска на новогоднем празднике на "Фонтанах"

Петрозаводчан приглашают 4 января на новогодний праздник, который состоится на лыжной трассе "Фонтаны".

"Центр спорта" приглашает горожан на празднование Нового года на "Фонтаны". С 11 до 13 часов планируется развлекательная программа для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые конкурсы, знакомство со скиджорингом и горячий чай с дымком, рассказали в администрации Петрозаводска.

"Будет много конкурсов и подарков. А также к нам приедут замечательные ребята #волшебствосхаски и привезут много наших младших друзей – хаски и маламутов. Их можно будет потрогать, сфотографироваться и изучить новый вид спорта "скиджоринг" - катание на лыжах вместе с собакой", - сообщают организаторы фестиваля.

В первую декаду января участники лыжного фестиваля "Зимние Фонтаны 2019" для своих отметок имеют четыре конкурсных дня – 3, 4, 5 и 6 января, напомнили в мэрии.