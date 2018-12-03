Хирурги из Санкт-Петербурга приехали на работу в Карелию

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Петрозаводская БСМП пополнилась новыми кадрами из четырех молодых хирургов, приехавших из Санкт-Петербурга.
По словам главврача БСМП, здесь у молодых специалистов, в отличие от Санкт-Петербурга, будет больше возможностей для карьерного роста.
К тому же больница ежемесячно выплачивает питерским врачам по 9 тысяч рублей в качестве доплаты за снимаемое ими жилье.
Зарплата пока не имеющих полной северной надбавки молодых хирургов, вначале будет составлять 40-50 тысяч рублей в месяц.
Подробности читайте в материале инетрнет-газеты "Вести Карелии".
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