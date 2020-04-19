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Хлеб за 23 рубля, тушёнка - за 109: новые продукты в "Олонии" по антикризисным ценам

Новости. Экономика
10:17, 20 Апреля 2020
фото: © "Олония"
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Фирменная торговая сеть Олонецкого молочного комбината продолжает антикризисную программу, которая стартовала 6 апреля во всех магазинах "Олония".

Каждые две недели список акционных товаров меняется, чтобы покупатели могли приобрести разные виды продуктов в течение месяца по низким ценам.

Жители Петрозаводска и районов Карелии тепло приняли инициативу карельского производителя снизить цены на продукцию собственного производства, в том числе на продукты первой необходимости. Уже третью неделю торговая сеть "Олония" успешно реализует антикризисную программу, предлагая покупателям специальные предложения.

С 20 апреля по 3 мая вас ждут:

• батон к чаю за 19 рублей;

• хлеб "Столичный" за 23 рублей;

• молоко за 49 рублей;

• шпикачки "Аппетитные" за 189 рублей;

• сметана за 29 рублей;

• сыр "Олонецкий" за 300 рублей;

• свиная тушёнка высшего сорта "Олония" за 109 рублей и другие продукты.

Каждое утро в магазины "Олония" поступают свежая продукция Олонецкого молочного комбината, хлеб, выпечка и кондитерские изделия собственной пекарни, а также продукция фирменной кулинарии.

Сэкономить на покупке продуктов можно и в удобном интернет-магазине oloniya.com

ООО "Сатурн", ОГРН 1151001013481, юр.адрес и почтовый: 185033,г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 8

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