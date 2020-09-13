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Ходоки из мэрии Петрозаводска завоевали медали

Новости. Общество
10:27, 14 Сентября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Команда администрации Петрозаводска попала в числе призеров соревнований по северной ходьбе.

13 сентября на запасном поле стадиона "Спартак" состоялись соревнования "Северная ходьба - новый образ жизни" среди трудовых коллективов. "Бронзу" на соревнованиях получила команда мэрии карельской столицы. Об этом информирует пресс-центр администрации Петрозаводска.

Сообщается, что команды боролись за лидерство и кубки призёров на дистанции два километра. Победу одержала команда "Молодость" войсковой части 78792 посёлка Пряжа. Второе место заняла команда "Соло", третье - команда администрации Петрозаводска. 

Проект "Северная ходьба - новый образ жизни" реализует Добровольный физкультурный союз, который возглавляет российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Обучение проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Ранее сообщалось, что жителей Карелии обучат технике северной ходьбы.

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Комментарии

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2020-09-14 11:06:24
Привычка . привыкли ходить и клянчить .
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