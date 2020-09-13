Ходоки из мэрии Петрозаводска завоевали медали

Команда администрации Петрозаводска попала в числе призеров соревнований по северной ходьбе.

13 сентября на запасном поле стадиона "Спартак" состоялись соревнования "Северная ходьба - новый образ жизни" среди трудовых коллективов. "Бронзу" на соревнованиях получила команда мэрии карельской столицы. Об этом информирует пресс-центр администрации Петрозаводска.

Сообщается, что команды боролись за лидерство и кубки призёров на дистанции два километра. Победу одержала команда "Молодость" войсковой части 78792 посёлка Пряжа. Второе место заняла команда "Соло", третье - команда администрации Петрозаводска.

Проект "Северная ходьба - новый образ жизни" реализует Добровольный физкультурный союз, который возглавляет российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Обучение проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Ранее сообщалось, что жителей Карелии обучат технике северной ходьбы.