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Новости. Спорт
11:18, 29 Марта 2018
фото: hctraktor.org

Хоккеист из Карелии может попасть в состав сборной России на чемпионат мира

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Автор "Столицы на Онего" Павел Соколов посмотрел последние матчи челябинского "Трактора", за который играет костомукшанин Алексей Кручинин, и пришел к выводу, что хоккеисту выпал "самый реальный в жизни шанс попасть в состав сборной России на чемпионат мира".

Нынешний плей-офф показывает, что Кручинин "в огне". Вероятно, в наилучшей своей форме за время выступления в КХЛ.

Возможно для Алексея – это самый реальный в жизни шанс попасть в состав сборной России на чемпионат мира. Тогда впервые в истории карельский хоккеист примет участие в столь значимом по уровню турнире. Правда, здесь стоит сделать оговорку, что он не играет в одном из "базовых клубов сборной". Однако понадеемся, что все будет зависеть исключительно от него самого, а не от субъективного мнения тренерского штаба СКА - сборная России. Для начала имеет значение, как он проведет серию с казанцами. Этот момент может стать определяющим на право претендовать на место в сборной.

Подробнее – по ссылке.

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Комментарии

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2018-03-29 11:40:32
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