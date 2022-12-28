Хоккеист из Карелии оформил первый в карьере хет-трик в Континентальной хоккейной лиге

Уроженец Карелии Алексей Кручинин в матче за нижегородское «Торпедо» трижды огорчил вратаря соперников.

Уроженец Костомукши, нападающий «Торпедо» (Нижний Новгород) Алексей Кручинин впервые в карьере оформил хет-трик, говорится в сообщении паблика КХЛ.



Он забил в равных составах, в большинстве и в меньшинстве в пустые ворота), получил 45% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня.



Отметим, ХК «Торпедо» в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ сейчас занимает четвертую строчку.



Для справки: Алексей Кручинин впервые встал на коньки в родной Костомукше благодаря тому, что его отец был играющим тренером местной команды. Свою профессиональную карьеру Алексей начал в 2009 году в составе петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги.



В КХЛ – в СКА - дебютировал в 2011 году. Бывший игрок СКА и капитан ярославского «Локомотива». Свою первую шайбу за сборную России по хоккею забросил в феврале 2017 года в рамках этапа Евротура в ворота сборной Финляндии.