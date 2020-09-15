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Холлы в знаменитом небоскребе в Петрозаводске похожи на произведения искусства (ФОТО)

Новости. Общество
16:13, 16 Сентября 2020
фото: © "Баренц Групп"
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Известный художник Павел Бриткин оформил холлы в жилом доме "Sky Tower" компании "Баренц Групп" яркими красками.

Практически во всех жилых комплексах компании "Баренц групп" – необычные холлы и входные группы. Например, холлы ЖК "Иволга" и "Свиристель" украшают сказочные птицы.

В небоскребе "Sky Tower" художник Павел Бриткин оформил холлы яркими красками, и каждый этаж в доме не похож на другие.

"Украшать холлы жилых домов – это особое удовольствие, потому что ты понимаешь, что твоим творчеством будут любоваться каждый день, – поделился впечатлениями Павел Бриткин. – "Sky Tower" – это дом, в который хотелось вложить больше ярких красок и фантазий. Поэтому каждый этаж наполнен абсолютно разными эпизодами".

Если вы подыскиваете квартиру в Петрозаводске, обратите внимание на жилые комплексы компании "Баренц Групп", где уют начинается с оформления холлов и входных групп.

Выбирая жилье, необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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