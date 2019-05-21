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Новости. Погода
13:49, 21 Мая 2019
фото: Илья Тимин

Холод наступает на Карелию

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О приближающихся холодах и дождливой погоде рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"Начиная с 24 мая по юго-западным районам, 25 и 26 и на большей части республики пройдут дожди, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра. - Дневная температура составит +5…+10 градусов, местами потеплеет до +13. Ночные температуры будут держаться в районе отметки +2…+7, а в ночь на 24 местами может похолодать и до -2. Ветер будет восточный, с озера".

Как отметила синоптик, такое похолодание, хоть и считается ниже нормы, но все равно характерно для нашего края, так как мы на севере живем.

"Аномально, когда в апреле было жарко", - сказала специалист Гидрометцентра.

По информации Гидрометцентра, холодная погода продержится до 26 мая, потом потеплеет до +10…+15.

"В конце мая будет тепло, но дождливо", - уточнили синоптики.

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Комментарии

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однозначно
2019-05-21 14:08:38
Да пофиг. Успешные люди живут в теплых загородных домах, а патрионутые ватники пусть ходят на митинги стройными колоннами. В толпе теплее.
Гость
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