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Холод придет в Карелию перед Новым годом

Новости. Погода
12:42, 07 Декабря 2020
фото: © Морозко
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Синоптики прогнозируют похолодание в республике после 20 декабря.

В ближайшие дни жителям Карелии не стоит ждать сильных морозов и снегопадов. Наступившая рабочая неделя будет солнечной с отрицательными температурами.

"Мы войдем в свою климатическую норму. Возможно, температура будет даже ниже нормы. К выходным ожидается облачная погода, пойдет небольшой снег. Сугробов не будет. Выпадет 1-2 см осадков", - рассказали "Столице на Онего" специалисты карельского Гидрометцентра.

В середине декабря погода изменится. Вместе с циклоном придет потепление до слабых плюсов.

"А после 20 декабря в Карелию заходит холод. Что будет в Новый год, пока не скажем. Мы составляем прогнозы на ближайшие две недели", - отметили синоптики.

По прогнозу Фобоса во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной. А в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока.

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