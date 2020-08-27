Холодная ночь ожидает жителей Карелии в пятницу

О погоде на 28 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер северо-восточный ночью слабый, днем – умеренный.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.



Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +18 градусов.