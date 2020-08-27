Холодная ночь ожидает жителей Карелии в пятницу

О погоде на 28 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный ночью слабый, днем – умеренный.
Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.
Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +18 градусов.
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