Холодная погода сохранится 11 апреля в Карелии

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О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 апреля будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.
На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Ночная температура составит -2 ,-4 градуса, днем +1, +3.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные, на северо-востоке - сильные осадки в виде снега, мокрого снега. По северной половине республики местами метель. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью по северным районам местами порывистый.
Ночью похолодает до -1, -6, по северным районам местами до -13, днем температура составит -1, +4 градуса.
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