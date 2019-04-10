Холодная погода сохранится 11 апреля в Карелии

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 апреля будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит -2 ,-4 градуса, днем +1, +3.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные, на северо-востоке - сильные осадки в виде снега, мокрого снега. По северной половине республики местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью по северным районам местами порывистый.

Ночью похолодает до -1, -6, по северным районам местами до -13, днем температура составит -1, +4 градуса.