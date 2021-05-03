Холодно и снежно будет 5 мая в Карелии

О погоде на среду, 5 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью подморозит до -1, -6°С, местами похолодает до -9°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.