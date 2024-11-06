Холодную временно отключат в Лахденпохье

Специалисты устраняют утечку возле городской муниципальной бани.

Временное отключение холодной воды произошло в городе Лахденпохья. Об этом сообщили в паблике ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!.

Холодную воду отключили для того, чтобы устранить утечку возле городской муниципальной бани. Ранее там неправильно установили подставку пожарного гидранта, сообщили авторы.

В зону временного отключения для проведения плановых работ попали улицы Карла Маркса, Заходского, Спортивная, Школьная, Садовая. Водоснабжение на этих улицах восстановят после завершения запланированных работ.

Ранее автомобилисты в Лахденпохье поплыли по дорогам-рекам.