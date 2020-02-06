Холодный ветер и мороз до -24 ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на 7 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, днем – без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер ночью и утром северо-западный, западный, днем – западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -12, -14 градусов, днем будет -7, -9.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем на севере и западе – умеренный. На дорогах гололедица.



Ветер ночью и утром северо-западный, западный, днем – западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый.



Ночью будет -10, -15 градусов, на севере подморозит до -24. Днем будет -7, -12 градусов.