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Холодный ветер и мороз до -24 ожидаются в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 06 Февраля 2020
фото: © Александр Колбасов/ТАСС
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О погоде на 7 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, днем – без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью и утром северо-западный, западный, днем – западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -12, -14 градусов, днем будет -7, -9.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем на севере и западе – умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер ночью и утром северо-западный, западный, днем – западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый.

Ночью будет -10, -15 градусов, на севере подморозит до -24. Днем будет -7, -12 градусов.

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Комментарии

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Изя
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Не?дивительно .Димой ушёл начались ареста меПо информации Карельского ЦГМС в ближайшие 1-3 часа по южным и центральным районам республики ожидается усиление СЗ ветра порывами до 15-20м/с, местами метель Информация на сайте ГУ МЧС России по РК.сной
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