Хореограф из Петрозаводска: Танец – это о состоянии души, а не о цифрах в паспорте

Независимый танцовщик и преподаватель современного танца из Петрозаводска Александр Козин стал очередным героем проекта «Карельская артель».

Александр Козин когда-то работал в финансовой организации города, но не побоялся перемен. Он пришёл в поле современного танца уже в сознательном возрасте – в 25 – 26 лет. Пригодились навыки, полученные в лёгкой атлетике, а также годы выступлений в карельском фольклорном ансамбле «Крууга» и даже увлечение «гаражным» панк-роком. Вообще, танец – это о состоянии души, а не о цифрах в паспорте.

«Меня очень сильно вдохновляют возрастные танцовщики. Я даже приглашал в Петрозаводск шведского хореографа Бенно Воорхама. Он голландец, но более 30 лет живёт в Стокгольме. Танцор-импровизатор приезжал к нам в 2018 году, на тот момент ему исполнился 61 год. Сейчас ему больше 65, но он отлично двигается, не теряет вдохновения, интереса к танцу и постоянно придумывает новые проекты. Вместе с Бенно мы работали над большим проектом The Factory of Lost and Found Dreams, который проходил в Мурманске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске», – рассказал Саша Козин.

Какими проектами занимается танцор, где черпает вдохновение и можно ли заработать на современных танцах, читайте здесь.