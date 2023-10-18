Реклама

Лучше один раз увидеть: видео экскурсия по новому району Петрозаводска «TALOJARVI город у воды»
18.10.2023 17:03
Пушистые хищники добывали яблоки на юге Карелии
18.10.2023 14:46
Японские ученые рассказали о правиле пяти секунд для защиты от COVID-19
18.10.2023 22:00

Хореограф из Петрозаводска: Танец – это о состоянии души, а не о цифрах в паспорте

Новости. Культура
12:24, 19 Октября 2023
фото: Людмила Корвякова

Новости партнеров

Независимый танцовщик и преподаватель современного танца из Петрозаводска Александр Козин стал очередным героем проекта «Карельская артель».

Александр Козин когда-то работал в финансовой организации города, но не побоялся перемен. Он пришёл в поле современного танца уже в сознательном возрасте – в 25 – 26 лет.  Пригодились навыки, полученные в лёгкой атлетике, а также годы выступлений в карельском фольклорном ансамбле «Крууга» и даже увлечение «гаражным» панк-роком. Вообще, танец – это о состоянии души, а не о цифрах в паспорте.

«Меня очень сильно вдохновляют возрастные танцовщики. Я даже приглашал в Петрозаводск шведского хореографа Бенно Воорхама. Он голландец, но более 30 лет живёт в Стокгольме. Танцор-импровизатор приезжал к нам в 2018 году, на тот момент ему исполнился 61 год. Сейчас ему больше 65, но он отлично двигается, не теряет вдохновения, интереса к танцу и постоянно придумывает новые проекты. Вместе с Бенно мы работали над большим проектом The Factory of Lost and Found Dreams, который проходил в Мурманске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске», – рассказал Саша Козин.

Какими проектами занимается танцор, где черпает вдохновение и можно ли заработать на современных танцах, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
17.10.2023, 09:57
Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры
15.10.2023, 10:30
Женщины Сортавалы ополчились на популярную сеть пекарен

Чтиво

Сегодня 12:05
Частная жизнь
Хореограф Александр Козин: «Хотелось бы, чтобы мой пример вдохновлял других ребят»
Танцовщик и преподаватель современного танца из Петрозаводска Александр Козин рассказал о проектах, вдохновении, грантах.
Стрит-арт художник из Карелии старается улучшить отношение общества к граффити
12.10.2023 11:45
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
09.10.2023 15:47
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.