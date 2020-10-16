"Хороший косметолог, как скульптор, видит работу целиком"

Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.

Людмила Власова и ее супруг Игорь Сидоренко стояли у истоков создания в Карелии новой отрасли медицинских услуг. Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте.

"Коррекция старения кожи – это медицинское направление в косметологии, а для человечества в целом – это физиологический процесс. Да, мы не сможем из женщины 50-ти лет сделать 16-летнюю девочку. Но мы проведем такие процедуры, что она будет выглядеть достойно и уверенно в своем возрасте, и будет получать комплименты, что она прекрасно выглядит, или где-то хорошо отдохнула. Да, помолодела, а что конкретно сделала – никто не заподозрит!.. Я всегда была против такой косметологии, когда женщина в возрасте получает натянутые скулы и большие губы, а еще больше всего на возрастном лице меня возмущают накладные ресницы, как у куклы Барби! Хороший косметолог должен, как скульптор, видеть всю работу целиком – знать анатомию старения не только кожи, а и подлежащих к ней анатомических структур. И сделать так, чтобы человек помолодел, но никто не понял, как", - говорит Людмила Власова.

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