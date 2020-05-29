Хотите побывать в новой трехкомнатной квартире в ЖК "Свиристель"? – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)

Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии по строящимся жилым комплексам, на этот раз мы побывали в 3-комнатной квартире в ЖК "Свиристель" на Кукковке.

Компания "Баренц Групп" проводит видео-экскурсии для всех желающих - на этот раз вместе с менеджером Раей мы побывали в 3-комнатной квартире с чистовой отделкой в жилом квартале "Свиристель", расположенном в районе Кукковка-3.

Общая площадь этой квартиры – 60 квадратных метров, в ней уже выполнена чистовая отделка. Ее главное преимущество – застекленная лоджия с потрясающим видом на лесной массив. В квартире рационально установлены розетки и выключатели, счетчики на тепло, свет и воду. Радиаторы имеют разводку отопления в полу. В разделенном санузле проведены все необходимые коммуникации.

Посмотрите сами!

Напомним, район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.

Комплексное строительство здесь ведется очень активно. Наглядный пример – жилой квартал "Свиристель", который возводит компания "Баренц Групп".

Отметим, что в жилом квартале " Свиристель" наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, - обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, и компания «Баренц Групп» оборудовала остановку, до центра Петрозаводска стало рукой подать.

В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/