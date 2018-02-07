Хотите работу мечты? Приходите на курсы экскурсоводов музея "Кижи"

Всех, кто хорошо владеет русским и одним из иностранных языков (английским, французским, немецким, финским, итальянским, испанским), и у кого есть желание жить и работать летом в одном из красивейших мест на Земле – на острове Кижи, приглашаем на курсы подготовки экскурсоводов.

Организационное собрание состоится 12 февраля.

Курсы подготовки экскурсоводов будут проходить в Петрозаводском государственном университете, в феврале-апреле, два раза в неделю: по понедельникам и четвергам с 19.00 до 21.20. По итогам обучения проводится экзамен, успешно сдавшие его получат возможность работать гидом-экскурсоводом на острове Кижи.

Организационное собрание состоится 12 февраля в 19.00, в главном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 3), в аудитории № 355.

Цены доступные, студентам ПетрГУ предоставляются скидки при оплате за обучение.

Телефон для справок: 79-98-77.

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