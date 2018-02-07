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Новости. Культура
13:12, 07 Февраля 2018

Хотите работу мечты? Приходите на курсы экскурсоводов музея "Кижи"

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Всех, кто хорошо владеет русским и одним из иностранных языков (английским, французским, немецким, финским, итальянским, испанским), и у кого есть желание жить и работать летом в одном из красивейших мест на Земле – на острове Кижи, приглашаем на курсы подготовки экскурсоводов.

Организационное собрание состоится 12 февраля.

Курсы подготовки экскурсоводов будут проходить в Петрозаводском государственном университете, в феврале-апреле, два раза в неделю:  по понедельникам и четвергам с 19.00 до 21.20. По итогам обучения проводится экзамен, успешно сдавшие его получат возможность работать гидом-экскурсоводом на острове Кижи.

Организационное собрание состоится 12 февраля в 19.00, в главном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 3), в аудитории № 355.

Цены доступные, студентам ПетрГУ предоставляются скидки при оплате за обучение.

Телефон для справок: 79-98-77.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-02-07 15:44:53
Директором музея Кижи хочу быть за 350000рэ или замом за 180000 рэ , научат ???
однозначно
2018-02-07 13:49:53
Одичают на острове в ожидании туристов из Италии.
Гость
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