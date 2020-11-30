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Карельская филармония покажет в Финляндии "Фантом оперы"

Новости. Общество
17:02, 01 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
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Карельская филармония стала одной из десяти организаций России, которые стали обладателями грантов Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".

Проект-победитель филармонии называется "Фантом оперетты", и в результате его реализации уже в январе наступающего 2021 года в Финляндии в городе Калайоки на фестивале "Неделя русской культуры" состоится очень необычный концерт. На нем будут два исполнителя: финская солистка Ольга Маслова и Симфонический оркестр Карельской филармонии. Причем, последний будет присутствовать виртуально, сообщили в филармонии.

"Фантом оперетты" – это проект, в котором главным действующим лицом стал Симфонический оркестр Карельской филармонии. Команда проекта, используя потенциал учреждений культуры России и Финляндии, предложила свою идею обогащения культурной жизни двух соседних стран – создание виртуального концерта Симфонического оркестра по фрагментам оперетт. Предполагалось, что запись концерта и ее обработка будут сделаны на профессиональном оборудовании и, конечно, профессионалами. На помощь артистам пришли специалисты "Союза кинематографистов Карелии" – давние партнеры и единомышленники филармонии.

Небольшую часть работы кинематографистов, которая проходила в стенах филармонии, удалось заснять, и это видео может дать далеко не полное представление о том, как происходит работа по созданию не просто фонограммы для выступления солистки, а качественного виртуального концерта большого профессионального коллектива.

Как же проходит работа над проектом? Симфонический оркестр на своей площадке записывает музыку, используя опыт, оборудование и ресурсы партнера проекта "Союза кинематографистов Карелии". Далее эта запись обрабатывается и пересылается в Финляндию, где транслируется с использованием профессионального оборудования на живом концерте финской солистки Ольги Масловой.

В концертной организации надеются, что "Фантом оперетты" станет своеобразной визитной карточкой Карельской филармонии, он даст возможность в будущем осуществить совместные культурные проекты России и Финляндии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-01 17:07:37
Опять самобытные деньги из Москвы вытянули. Самим зарабатывать надо. :)
Гость
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