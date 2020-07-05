Хотите узнать, как выглядит квартира в ЖК "Свиристель" с отделкой "под ключ"? – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)

Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии по строящимся жилым комплексам, на этот раз мы побывали в квартире в ЖК "Свиристель" на Кукковке.
ЖК "Свиристель" – это жилой квартал, который расположен в экологически чистом районе, в окружении леса.
На сегодняшний день здесь открыты продажи в новом монолитном жилом доме с особыми преимуществами. Во-первых, это своя крышная газовая котельная. Это значит, что круглый год у вас будет горячая вода и низкие коммунальные платежи. Во-вторых, это видовые квартиры с интересными видами на лес и город. В каждом дворе жилого комплекса расположены детские площадки. Каждый житель по достоинству оценит вместительный паркинг.
На каждом этаже дома есть большие колясочные зоны. Особое преимущество – это бесшумные финские лифты марки Kone.
Мы гордимся нашими отделочными работами "под ключ" от компании "Баренц Групп". У нас предусмотрены обои под покраску – вы сами выбираете себе цвет и дизайн. У нас устанавливаются матовые натяжные потолки – это очень комфортно и стильно. В квартирах стелим ламинат 32-го класса светлых оттенков, который не стесняет пространство. Двери из МДФ с финской фурнитурой аккуратно вписываются в интерьер. В санузле – кафельная плитка до потолка и скрытые коммуникации.
Забронировать квартиру можно на сайте компании "Баренц Групп" или по телефону: 331 – 331.
Напомним, район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.
Отметим, что в жилом квартале «Свиристель» наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, - обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, и компания "Баренц Групп" оборудовала остановку, до центра Петрозаводска стало рукой подать.
В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.
Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.
Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.
Застройщик ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/
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