Хозяева злой собаки в Карелии заплатят 20 тысяч рублей девочке за травмы

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Суд взыскал 20 тыс. рублей с хозяев собаки, которая покусала ребенка.
Как рассказали в Лахденпохском районном суде, на несовершеннолетнюю в вечернее время напала собака, принадлежащая ответчикам. Ребенку были причинены телесные повреждения.
"Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с ответчиков солидарно в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере двадцать тысяч рублей", - отметили в суде.
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