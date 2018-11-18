Хозяева злой собаки в Карелии заплатят 20 тысяч рублей девочке за травмы

Суд взыскал 20 тыс. рублей с хозяев собаки, которая покусала ребенка.

Как рассказали в Лахденпохском районном суде, на несовершеннолетнюю в вечернее время напала собака, принадлежащая ответчикам. Ребенку были причинены телесные повреждения.

"Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд взыскал с ответчиков солидарно в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере двадцать тысяч рублей", - отметили в суде.