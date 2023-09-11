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Хозяин киоска должен заплатить жильцам дома в центре Петрозаводска сотни тысяч рублей

Новости. Общество
09:29, 12 Сентября 2023
фото: Максим Берштейн

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Компания, установившая на придомовой территории киоск «Союзпечати», обязана выплатить жильцам деньги за аренду.

Около полутора лет ушло у жителей одного из домов в центре столицы Карелии на судебную тяжбу с владельцем торговой точки. Хозяин киоска «Союзпечати», расположившегося на придомовой территории, категорически отказывался платить арендную плату за пользование общедомовым имуществом. Жильцы просили суд взыскать с арендатора 280 тысяч рублей, а за полтора года судов эта сумма увеличилась еще на 100 тысяч. В результате эти деньги Арбитражный суд взыскал с ответчика как неосновательное обогащение. Об этом пишет «Фактор Nrws».

Как в течение более 20 лет у многоэтажного дома простоял киоск, с владельцем которого администрация города расторгла договор на аренду земельного участка еще в 2011 году, читайте здесь.

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