Хозяин заброшенной фермы в Кондопожском районе попал в поле зрения прокуратуры

Природоохранная прокуратура Карелии выявила свалку мусора в заброшенном здании бывшей молочной фермы.

Природоохранная прокуратура Карелии выявила свалку мусора и отходов в полуразрушенном здании бывшей молочной фермы в Кончезерском сельском поселении Кондопожского района.

В связи с выявленными нарушениями закона природоохранный прокурор обратился в суд с иском. Требования прокурора - возложить на собственника здания – ООО АН «Земельное Агентство» обязанность по ликвидации несанкционированной свалки.

Кондопожский городской суд удовлетворил требования прокурора и обязал собственника заброшенного здания ликвидировать несанкционированную свалку.