Храм Живоначальной Троицы возводят в Прионежье Карелии

По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в селе Рыбрека продолжается строительство храма Живоначальной Троицы.

Как рассказали в Петрозаводской епархии, в этом году в Рыбреке прошли работы по выравниванию монолитного основания храма для устройства тёплых полов. Также были установлены четыре окна и полностью завершена разводка электричества снаружи и внутри храма. Здесь появились металлические двухстворчатые двери, идет монтаж кабеля под сигнализацию и камер видеонаблюдения. В начале 2023 года планируется представить эскизы иконостаса Троицкого храма.

Летом следующего года запланированы работы по установке тёплых полов в храме и напольного покрытия из керамогранита, а также в планах — подготовка сводов и потолка для дальнейшей росписи.

Ранее в Епархии Петрозаводска рассказала, где будет висеть самый большой колокол.