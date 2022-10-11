И.о. премьер-министра Карелии: «Люди говорят, что их жизнь изменилась в лучшую сторону»

Социологические опросы говорят об повышении уровня жизни населения Карелии, считает исполняющий обязанности премьер-министра республики Александр Чепик.
Об этом он заявил сегодня в парламенте Карелии.
Он не согласился с утверждением, что качество жизни в республики ухудшается.
«Люди голосуют, когда мы проводим социологические опросы. Говорят, что качество жизни людей у нас в республике существенно изменилось в лучшую сторону», — сказал Чепик.
Подтверждением роста уровня жизни он считает рост номинальной начисленной заработной платы, сокращение безработицы и ряд других показателей.
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