И.о. премьер-министра Карелии: «Люди говорят, что их жизнь изменилась в лучшую сторону»

Социологические опросы говорят об повышении уровня жизни населения Карелии, считает исполняющий обязанности премьер-министра республики Александр Чепик.

Об этом он заявил сегодня в парламенте Карелии.

Он не согласился с утверждением, что качество жизни в республики ухудшается.

«Люди голосуют, когда мы проводим социологические опросы. Говорят, что качество жизни людей у нас в республике существенно изменилось в лучшую сторону», — сказал Чепик.

Подтверждением роста уровня жизни он считает рост номинальной начисленной заработной платы, сокращение безработицы и ряд других показателей.