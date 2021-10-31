И снова антирекорд: за сутки в России выявлено 40 993 случая заражения COVID-19

Общее число зараженных с начала пандемии в стране на сегодняшний день достигло 8 513 790 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 40 993 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 622 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 358 539.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 27 115 человек.

По данным на 31 октября, за сутки в России подтверждено 1 158 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 238 538 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 октября остается 1 981 163 человека.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус выявлен у 298 человек, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 283 пациента.