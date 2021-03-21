И стар и млад в Карелии одинаково страдают от дистанционного мошенничества

Несколько новых фактов мошенничества зарегистрировали карельские полицейские, сообщается на сайте ведомства.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 57-летнего горожанина, который лишился 14 тысяч рублей. В минувшую пятницу он получил сообщение в социальной сети от знакомой.

Она просила одолжить денежные средства и прислала номер карты, куда их следовало перевести. Мужчина выполнил просьбу, а затем обнаружил, что страницу приятельницы заблокировали. Он связался с ней по телефону и узнал, что ее аккаунт был взломан, и в деньгах она не нуждается.

В числе потерпевших оказалась и 18-летняя петрозаводчанка. Студентка планировала поездку в соседний регион и решила заказать билет на автобус через интернет. Она зашла на один из сайтов и указала данные своей карты, в том числе секретные. На ее телефон пришел подтверждающий код, однако довести онлайн операцию до конца не удалось – сайт сообщил об ошибке. Девушка хотела бросить затею, но тут обнаружила, что с ее счета стали производиться списания – в итоге она потеряла 117 тысяч рублей.

Еще одной жертвой обмана стала 26-летняя жительница столицы Карелии. На ее телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Девушка узнала, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, и, чтобы исправить ситуацию, требуется срочно выполнить "зеркальную" операцию. Через личный кабинет она оформила заём в размере 90 тысяч рублей, а затем сообщила собеседнику сведения, которые позволили ему получить доступ к ее счету. В итоге вся сумма с него была списана.

В сегежском районе сообщение о преступлении поступило от 81-летней местной жительницы. Аферисты сообщили пенсионерке, что ее счет находится под угрозой, убедили обналичить денежные средства в размере 173 тысяч рублей и перевести их на "безопасный" счет.

В настоящее время по всем заявлениям полиция проводит проверку, после чего по каждому из них будет принято процессуальное решение.