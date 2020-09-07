Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Отремонтированный подземный переход у вокзала в Петрозаводске "дал течь" 17
07.09.2020 09:50
Екатерина Дорожко из Карелии опубликовала серию откровенных снимков (ФОТО) 13
07.09.2020 11:24
Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок 12
07.09.2020 15:54
Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний
07.09.2020 17:41
В Петрозаводске погиб человек во время взрыва отопительного котла 2
07.09.2020 09:15

"Идеальная корова" айширской породы живет в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 08 Сентября 2020
фото: Минсельхоз Карелии
Загрузка...

Корова Дробинка из Карелии завоевала приз зрительских симпатий на выставке племенных животных в Ленинградской области.

Предприятия из Карелии приняли участие в выставке племенных животных "Белые ночи", которая прошла в Ленинградской области.

Как сообщили в Минсельхозе Карелии, более 60 хозяйств демонстрировали достижения селекционно-племенной работы. Карелию на выставке представили "Племсовхоз "Мегрега" и "Племенное хозяйство "Ильинское".

Около 70 коров голштинской и айрширской пород, лучшие по экстерьеру и продуктивности, оценивались независимым судьей, доктором сельскохозяйственных наук Надеждой Чекменёвой. В числе лучших коров шествовали по рингу представительницы айрширской породы - Гуща из племсовхоза "Мегрега" и Дробинка из племенного хозяйства "Ильинское".

Чемпионкой среди животных айрширской породы стала корова Актюба племенного завода "Новоладожский" Волховского района Ленинградской области. А карельская Дробинка из племхозяйства "Ильинское" признана "идеальной коровой" айрширской породы по итогам зрительского on-line голосования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тихий
2020-09-08 08:25:35
К идеальной корове можно отнести и русский народ, простите, его доят без остановки уже лет 30-ть, и .... ничего....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»