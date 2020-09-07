"Идеальная корова" айширской породы живет в Карелии (ФОТО)

Корова Дробинка из Карелии завоевала приз зрительских симпатий на выставке племенных животных в Ленинградской области.

Предприятия из Карелии приняли участие в выставке племенных животных "Белые ночи", которая прошла в Ленинградской области.

Как сообщили в Минсельхозе Карелии, более 60 хозяйств демонстрировали достижения селекционно-племенной работы. Карелию на выставке представили "Племсовхоз "Мегрега" и "Племенное хозяйство "Ильинское".

Около 70 коров голштинской и айрширской пород, лучшие по экстерьеру и продуктивности, оценивались независимым судьей, доктором сельскохозяйственных наук Надеждой Чекменёвой. В числе лучших коров шествовали по рингу представительницы айрширской породы - Гуща из племсовхоза "Мегрега" и Дробинка из племенного хозяйства "Ильинское".

Чемпионкой среди животных айрширской породы стала корова Актюба племенного завода "Новоладожский" Волховского района Ленинградской области. А карельская Дробинка из племхозяйства "Ильинское" признана "идеальной коровой" айрширской породы по итогам зрительского on-line голосования.