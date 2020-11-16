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Идея выплатить матпомощь жителям Карелии 65+ вызвала неоднозначную оценку в парламенте

Новости. Общество
15:30, 17 Ноября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Парламент Карелии приступил к работе над двумя законопроектами о единовременной выплате всем жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

По одному варианту предлагается установить размер выплаты 10 тыс. рублей, по второму - 20 тыс. рублей.

В пояснительных записках к проектам законов говорится, что эта инициатива поможет компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.  

На заседании комитета депутат Валерий Шоттуев предложил не равнять всех пожилых жителей Карелии "под одну гребенку". По словам депутата, среди граждан этого возраста есть те, кто имеет большую пенсию или высокий доход от трудовой деятельности.

По мнению Шоттуева, единовременные выплаты следует направить на поддержку тех жителей республики, у кого пенсия ниже прожиточного минимума.

Что решили депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-11-17 16:14:57
Ничего не выплачивать на халяву. Не голодают.
zanoza
2020-11-17 16:29:09
кир, тебе зловредному точно ничего не надо выплачивать, а старикам давно пора выплатить.
Mike
2020-11-17 16:14:41
Если бы выполаты касались их самих, приняли бы единогласно и стремительно. А старики пусть помирают. Больше вымрет, им радость, не надо ветеранам 700 р платить. Вспомните индексацию этих выплат. Аж на 21 рубль. А себе сразу на многие тысячи накидывают зряплату. Вот он цинизм власти во всей красе!
zanoza
2020-11-17 16:11:57
Началось! Как отбирать, так дебатов нет, а как давать, сразу развели дебаты!
бюджет
2020-11-17 16:09:58
Вот, лет ДЕСЯТЬ , спрашиваю: ПОЧЕМУ из местных бюджетов так называемым чиновникам выплачивают "золотые парашюты" и "вторые пенсии"??? ЗА СЧЕТ НАШИХ НАЛОГОВ - НДФЛ???? Где статистика : сколько деньгов, идет ЕЖЕГОДНО, на ЭТУ выплату???
Бездельник
2020-11-17 15:51:51
Пустая болтовня, ничем не подкрепленная, изображающая радение за пенсионеров. Да и о себе лишний раз напомнить, как они трудятся, выбиваясь из последних сил. :)
Покупатель
2020-11-17 15:46:16
Как обычно,фига в кармане!
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