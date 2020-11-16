Идея выплатить матпомощь жителям Карелии 65+ вызвала неоднозначную оценку в парламенте

Парламент Карелии приступил к работе над двумя законопроектами о единовременной выплате всем жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

По одному варианту предлагается установить размер выплаты 10 тыс. рублей, по второму - 20 тыс. рублей.

В пояснительных записках к проектам законов говорится, что эта инициатива поможет компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.

На заседании комитета депутат Валерий Шоттуев предложил не равнять всех пожилых жителей Карелии "под одну гребенку". По словам депутата, среди граждан этого возраста есть те, кто имеет большую пенсию или высокий доход от трудовой деятельности.

По мнению Шоттуева, единовременные выплаты следует направить на поддержку тех жителей республики, у кого пенсия ниже прожиточного минимума.

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