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Идею раздать деньги из резервов пресс-секретарь президента РФ назвал популистской

Новости. Общество
16:51, 26 Апреля 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Российская экономика имеет "подушку безопасности", но резервы нельзя просто взять и раздать.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос, сожет ли российская экономика жить в условиях низких цен на нефть. 

"Да, сможет. Есть хороший задел, задел прочности. Наша так называемая подушка безопасности. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. Именно поэтому нельзя предаваться каким-то популистским настроениями, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику и так далее", — цитирует "Вести.ru" слова Пескова.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему в России невозможно раздать деньги населению, как на Западе. По его словам, "у нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС".

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-26 19:40:51
Слабунова тоже предлагала, а Рогалевич не поддержал. Зачем яблочникам такие рогалевичи ? Хде партийная дисциплина ? Из Сегежи сбежал, на сессии заксобрания не ходит, несанкционированные свалки не фотографирует. Пора в розыск юношу объявлять, а то лежит где-нибудь под елкой с пневмонией двусторонней внебольничной.
Геннадий
2020-04-26 18:18:56
Правильно говорит, раздавать деньги народу нельзя, можно раздавать только Венесуэлам, Кубам, Монголиям и.т.д.
goo
2020-04-26 18:02:34
Нельзя просто так раздать? А почему, есть закон что нельзя?
User
2020-04-26 17:55:01
В королевстве кривых зеркал раздать деньги - популизм, а забрать их - реальная помощь. Отнеситесь с пониманием. И здоровья!
Андрей Дубенский
2020-04-26 17:37:57
Ну никак не может население понять, что это не наши деньги... Это - ИХ деньги...
"Удивляется народ -
- Мало партия дает.
Наша партия не ...,
Чтобы каждому давать".
(Сектор Газа "Частушки-2").
Bot
2020-04-26 17:30:51
" Проблема России не в том , что не могут прокормить нищих и бедных , а в том , что богатые не могут никак нажраться "( с )
Песков , Греф , Набиулина , Исаев , Соловьёв , Собчак думают почему то иначе . Как назвать этих.....?
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