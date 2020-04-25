Идею раздать деньги из резервов пресс-секретарь президента РФ назвал популистской

Российская экономика имеет "подушку безопасности", но резервы нельзя просто взять и раздать.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос, сожет ли российская экономика жить в условиях низких цен на нефть.

"Да, сможет. Есть хороший задел, задел прочности. Наша так называемая подушка безопасности. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. Именно поэтому нельзя предаваться каким-то популистским настроениями, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику и так далее", — цитирует "Вести.ru" слова Пескова.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему в России невозможно раздать деньги населению, как на Западе. По его словам, "у нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС".

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