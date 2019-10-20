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Новости. Общество
20:40, 20 Октября 2019
фото: © Факультет журналистики МГУ/Анастасия Осипова

Идентификация клиентов банков по номеру мобильного телефона может стать обязательной

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Банковская проверка номера телефона может стать обязательной в России ради борьбы с мошенниками.

Соответствующий законопроект подготовлен в кабмине и будет рассмотрен в ноябре. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на "Известия".

Для верификации паспортных данных предлагается создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС), в которой и будут храниться данные.

Отмечается, что доступа к ним у кредитных организаций не будет, а ответ о каждом клиенте будет "односложным".

"Да" (когда Ф.И.О., серия и номер удостоверения личности соответствуют тем, на которые оформлен номер телефона) или "нет" (когда не соответствует). Если кредитная организация отправит в ЦНИИС не те паспортные данные, то корректные оператор ЕИС ей давать не будет", — говорится в материале.

По задумке авторов инициативы, она поможет бороться с "отдельными видами социальной инженерии", когда преступник звонит якобы с мобильного телефона клиента и называет его паспортные данные. В этом случае, даже если злоумышленник будет пытаться подменить номер, с которого звонит, в банке будут отображаться настоящие цифры звонящего.

Изначально финансирование ЕИС предлагалось возложить на операторов сотовой связи, однако потом это переложили на кредитные организации. Первые выступают против проекта, за чей бы счёт он ни реализовывался.

Как рассказал журналистам ведущий аналитик Mobile RG Эльдар Муртазин, мера теряет свою эффективность на фоне статистики покупки новых сим-карт в России, из которых порядка 15% оформлены на подложные документы. Чтобы переломить эту ситуацию, по его словам, уже необходим "комплексный подход" за контролем продажи сим-карт.

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