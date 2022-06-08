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В Петрозаводске начались проверки законности подключений к водопроводным сетям

Новости. Общество
16:05, 01 Июля 2022
фото: © ПКС

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Водоканал проверит любителей бесплатно поливать свои огороды.

В последнее время увеличилось число незаконных подключений к водопроводу. Способствует этому летний сезон: когда вода есть на участке, удобно и в быту, и грядки можно полить. Но за воду, которая течет по трубопроводу прямиком к частному дому, платят не все. АО «ПКС-Водоканал» приступило к проверке на предмет законности подключения летнего (временного) и постоянного водопровода. Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо согласовать, а за воду платить. Иначе — штраф, он может достигать 260 тысяч рублей. Это счет на оплату самовольного потребления холодной воды. Сумму рассчитывают исходя из диаметра трубы, присоединенной к сетям АО «ПКС-Водоканал» и скорости движения воды при ее использовании 24 часа в сутки в течение расчетного периода. Нарушителей также привлекают к административной ответственности. При обнаружении самовольного подключения водоснабжение незамедлительно отключают до полного погашения задолженностей.

Что делать, если пользоваться летним водопроводом хочется?

Обратиться в Центр единого обслуживания по адресу ул. Гоголя, д. 60: предоставить заявление с просьбой подключить летний водопровод и заключить договор о предоставлении услуг по водоснабжению. Стоимость подключения — 2606 рублей.

При себе необходимо иметь:

— копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) на жилое помещение в многоквартирном доме (жилой дом);

— копию правоустанавливающих документов на земельный участок;

— копию документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт);

— копию домовой книги (выписку);

— копию технического паспорта на помещение;

— письменное согласие других собственников объекта на заключение договора (при наличии);

— сведения о целях использования холодной воды (полив, бани, животные);

— схему с указанием колодца, в котором находится точка подключения, а также перечня объектов, запитанных от данной точки.

После подачи заявления нужно установить счетчик на границе раздела эксплуатационной ответственности и оплатить услуги подключения холодной воды. Обратите внимание, для того чтобы вас подключили к услуге водоснабжения, у вас не должно быть задолженности.

Отключение и подключение летнего водопровода АО «ПКС-Водоканал» производит в период с 15 мая по 15 октября. Если в этом сезоне вы не будете использовать водопровод, необходимо сообщить об этом в Центр единого обслуживания, тел.: 56-04-31.

Законно ввести в эксплуатацию летний водопровод дешевле штрафа в десятки раз! Позаботьтесь об этом заранее, и вам не придется платить огромную сумму за нарушение закона.

 

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