Игорь Корнелюк выступит в Петрозаводске в День города

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Власти Петрозаводска обнародовали программу мероприятий на День города. 30 июня карельская столица отметит свой 315-й день рождения.
В программе мероприятий – гастрономический фестиваль, "Иллюзии старого города", конкурсы, парады, молодежный арт-фестиваль, литературный бульвар, дискотека и многое другое.
Основные мероприятия развернутся на Онежской набережной. В 23 часа начнется концерт Игоря Корнелюка, а в полночь прогремит салют.
Подробная программа мероприятий Дня города – вот здесь.
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