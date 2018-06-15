Игорь Корнелюк выступит в Петрозаводске в День города

Власти Петрозаводска обнародовали программу мероприятий на День города. 30 июня карельская столица отметит свой 315-й день рождения.

В программе мероприятий – гастрономический фестиваль, "Иллюзии старого города", конкурсы, парады, молодежный арт-фестиваль, литературный бульвар, дискотека и многое другое.

Основные мероприятия развернутся на Онежской набережной. В 23 часа начнется концерт Игоря Корнелюка, а в полночь прогремит салют.

Подробная программа мероприятий Дня города – вот здесь.