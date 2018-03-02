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Новости. Общество
19:10, 02 Марта 2018
фото: VistaNews.ru

Игорь Крутой спел в Верховном суде за 2 млн рублей

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Верховный суд России заплатил более 2 млн рублей за концерт композитора и певца Игоря Крутого.

Как следует из информации на портале госзакупок, деньги были выделены из федерального бюджета. Крутой должен был выступить перед служителями Фемиды прямо в здании Верховного суда. Это величественное пятиэтажное здание в неоклассическом стиле. Расположено в самом центре Москвы — недалеко от Арбата, сообщает "Лайф".

Дата концерта в контракте не указана, но известно, что он был заключён 26 февраля и действовал до 28 февраля. Можно предположить, что судьи так отметили 23 Февраля или 8 Марта (а может быть, они объединили два праздника). Как бы то ни было, в пресс-службе суда не ответили оперативно на запрос издания.

Игорь Крутой — частый гость в Верховном суде. Это (как минимум) его восьмой концерт для служителей Фемиды. Обычно он выступает там на новогодних корпоративах. Согласно информации портала госзакупок, с 2011 года он заработал на контрактах с Верховным судом 16 млн рублей. Этого хватило бы на квартиру в престижном доме. Все эти щедрые гонорары были выплачены за счёт бюджета.

Почему судьи так фанатеют от Игоря Крутого? Как и пресс-служба суда, представитель композитора Егор не помог понять эту загадку. Сначала он ссылался на плохую связь, а под конец разговора посетовал, что так и не понял суть вопроса.

Председатель Верховного суда с 1989 года — Вячеслав Лебедев. Возможно, предпочтения судей не меняются, потому что не меняется председатель.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что "немаленькую сумму в два миллиона можно было бы потратить более рационально".

"Не стоит забывать, что в федеральный бюджет поступают деньги налогоплательщиков. Сумма довольно-таки большая. Это философский вопрос — насколько нагло поступают наши служители Фемиды", — ранее говорил композитор.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-03-03 00:51:39
Вскладчину, хоть раз в месяц.
А почему население РФ оплачивает прихоти руководства ВС непонятно.
За "удачные" решения ВС должен получать такие концерты в виде подарков от заказчиков решений! :-)
кир
2018-03-02 22:14:19
В одном человеке сочетаются и талант и хитрость.
Рэм
2018-03-02 21:32:44
Режим себя изжил,ясен пень,прогнило всё....
deep
2018-03-02 20:25:41
На концерт сходить не могут? Это вообще идиотизм: получают удовольствие за наш счет(налоги). Судить бы за надо.
Гость
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