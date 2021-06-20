Игорь Зубарев: Движение «Юнармия» в Карелии нуждается в действенных мерах поддержки

Сенатор Игорь Зубарев провел встречу с руководителем регионального отделения юнармейского движения Михаилом Дийковым.

Парламентарий Игорь Зубарев обсудил с начальником регионального штаба «Юнармии» Республики Карелия Михаилом Дийковым вопросы патриотического воспитания и развития юнармейского движения региона.

Как отметил сенатор, местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения отметило недавно пятилетний юбилей. Все это время организация проводит серьезную работу с детьми и допризывной молодежью. Ежегодно в ряды движения вступают десятки школьников. Однако, организация держится большей частью на энтузиазме и на волонтерах-общественниках.

«Трудно переоценить то, что делает „Юнармия“, которая готовит к службе в армии ребят, знающих историческую правду о Великой Отечественной войне. Недавно на встрече в Музее Карельского фронта в Беломорске я говорил о том, что работа по патриотическому воспитанию — это одна из главных наших задач. Нам, рожденным в СССР, еще 15-20 лет назад тяжело было представить, что Россию начнут называть страной-оккупантом. И если мы сегодня грамотно не организуем работу со школьниками, то нас ждет печальное будущее», — считает Игорь Зубарев.

Михаил Дийков констатировал, что сегодня не хватает финансовых средств и на обмундирование, и на проведение мероприятий. Так, команда из десяти юнармейцев не может выехать на игру «Победа» в Москву, потому что нет денег на покупку билетов.

Кроме того, далеко не все муниципалитеты республики серьезно относятся к подготовке ребят к военной службе. Из 18-ти районов республики пока только 16 создали зональные центры патриотического воспитания. В Муезерском и Лахденпохском районах такая работа не ведется.

«Не всегда нужны деньги, нужны инициативные люди. Если такие люди возглавят центры, будут стабильно получать зарплату за свою работу, то „Юнармию“ ждет развитие», — уверен руководитель регионального отделения юнармейского движения.

По словам сенатора Игоря Зубарева, несмотря на то, что движению оказывает помощь Минобороны, Росгвардия, ветеранские организации, Минобразования, эта работа не является системной.

«Движение „Юнармия“ как в Карелии, так и в других регионах нуждается в действенных мерах поддержки. Нужно проработать этот вопрос со всеми ведомствами. На спонсорские средства организация, занимающаяся патриотическим воспитанием детей, существовать не должна», — считает парламентарий.