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Игорь Зубарев: Нормы о пособиях для семей с детьми нуждаются в изменении

Новости. Общество
16:23, 25 Ноября 2022
фото: Совет Федерации

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев рассказал о внесении поправок в ряд федеральных законов в связи с введением единого пособия для нуждающихся семей с детьми.

Совет Федерации на следующей неделе рассмотрит законопроект, который вносит изменения в ряд законов для реализации единого подхода к назначению ежемесячных выплат на детей до 17 лет и беременным. Госдума уже скорректировала нормы о пособиях семьям с детьми, приняв соответствующий закон 24 ноября. По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, Совет Федерации также одобрит документ, поскольку данные изменения необходимы после подписания президентом России закона о едином пособии гражданам с детьми и беременным женщинам. 

Парламентарий напомнил, что универсальное пособие, которое будут получать нуждающиеся семьи с 1 января 2023 года, объединит целый ряд действующих мер социальной поддержки. Среди них - ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В этот список также входят ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения ими возраста 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет. Новые назначения данных мер поддержки россиянам после 1 января 2023 года осуществляться не будут. Поэтому в действующее законодательство необходимо было внести корректировку. Поправки в ряд законов приводят их в соответствие с условиями предоставления ежемесячных выплат после введения универсального пособия.

«В России сегодня создается целостная система мер социальной поддержки семей с детьми. С нового года единое пособие будут получать семьи с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки. Большой плюс от нововведений – унифицирование правил выплат на детей в возрасте до 3 лет. Благодаря этому поддержку из федерального бюджета будут получать родители вторых, третьих и последующих детей. Причем эта помощь из бюджета — на единых условиях, независимо от региона проживания. В целом все предусмотренные законопроектом изменения позволят существенным образом оптимизировать процесс предоставления мер социальной поддержки. Нуждающимся семьям будет проще и удобнее получать выплаты. А регионы смогут сократить свои расходы из-за того, что выплата единого пособия – это задача федеральных властей».

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