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Игорь Зубарев: «При защите прав детей вопрос экономии стоять не должен»

Новости. Общество
17:08, 10 Ноября 2022
фото: Столица на Онего

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Сенатор от Карелии обсудил с детским омбудсменом в регионе инициативы по защите прав детей и поддержке семей участников СВО.

Сенатор Игорь Зубарев провел рабочую встречу с Уполномоченный по правам ребенка республики Геннадием Сараевым на базе Региональной общественной приемной.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы защиты прав детей и мер поддержки семей участников специальной военной операции.

Напомним, в Карелии установлены дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных жителей и военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Так, в Республике введена выплата в размере 50 тысяч рублей на детей и женщин на сроке беременности от 22 недель. Ученики с 5 по 11 класс могут получать бесплатное питание в школе. Кроме того, родители освобождены от платы за посещение детского сада, за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. А студентам организаций среднего профобразования, которые обучаются платно, компенсируют затраты на оплату обучения.

Как рассказал Уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев, по мере поддержки для студентов СУЗов возникли вопросы, поскольку на эту помощь сегодня могут рассчитывать только те ребята, которые учатся в республиканских колледжах и техникумах. Из льготного списка выпали учреждения профобразования, которые являются федеральными: железнодорожный колледж, речное училище и колледж для полицейских.

«Есть обращения от семей мобилизованных. Люди не могут получить компенсацию. В Минобразования региона ничего не могут сделать. Компенсируют затраты только республиканским учреждениям, а не федеральным», — сообщил детский омбудсмен.

Сенатор Игорь Зубарев согласился с Уполномоченным по правам ребенка, что этот вопрос, вопрос социальной справедливости, важно решить с федеральными и региональными властями в ближайшее время.

Детский омбудсмен республики обратил внимание парламентария также на необходимость внесения изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Согласно документу, при проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего должен присутствовать психолог. Но при этом в статье кодекса, где говорится о порядке возмещения затрат на переводчиков, адвокатов и других специалистов нет педагогов-психологов. В результате нередки случаи, когда ребенка допрашивает следователь без профессионала, обладающего специальными методиками. Это может сказаться на качестве расследования, например, преступлений против половой неприкосновенности.

По словам Игоря Зубарева, данная законодательная инициатива нуждается в проработке, в подготовке финансово-экономического обоснования.

«Бесспорно, сложившуюся ситуацию нужно менять. Расходы психолога необходимо компенсировать, как и расходы адвоката по назначению. Это защита прав наших детей. Вопрос экономии здесь не стоит», — считает сенатор.

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