Игорь Зубарев призвал членов "Единой России" досконально прорабатывать инициативы на местах

В Петрозаводске на конференции регионального отделения "Единой России" сенатор Игорь Зубарев обозначил стратегические задачи для однопартийцев.

"Наша задача на уровне руководства отделения партии – использовать все возможности для привлечения ресурсов в Карелию – бюджетных, инвестиционных, социальных, - сказал член Совета Федерации и регионального политсовета партии Игорь Зубарев на открытии конференции. - Возможности руководителей партии и депутатов, ее представляющих, для этого есть".

Игорь Зубарев привёл в пример недавнее выступление председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича в Совете Федерации с предложениями по корректировке бюджетного законодательства. Спикер карельского парламента указал на проблемы своевременного доведения федеральных средств до регионов, на проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности.

На прошлой неделе в Государственной Думе эти предложения были поддержаны. В итоге после рассмотрения бюджета в первом чтении решения по преодолению разрывов в бюджетной обеспеченности приняты по нескольким конкретным регионам, в том числе по Карелии.

"Доказательно подготовленное выступление спикера карельского парламента привело к конкретным результатам не только для республики, но и еще для 9 субъектов Федерации. Этот пример говорит о том, что голоса из регионов слышны. Конечно, значительное влияние на решение этого вопроса оказала его проработка правительством Карелии, главой республики. Но важно не забывать, что для разговора о наших проектах у нас есть доступ к самым высоким площадкам в Государственной Думе, Совете Федерации. Требуется инициатива и проработка. В Москве прохладное отношение к ребусам из регионов, все хотят конкретики в предлагаемых способах решения проблем", - отметил сенатор.

Кроме того, Игорь Зубарев призвал однопартийцев оказывать поддержку активным жителям, сторонникам партии на местах.

"В районах, особенно в сельских населенных пунктах, наш актив – это энтузиасты, пассионарные люди, которые не опускают руки и придумывают каждый год новые проекты. Строят детские площадки, занимаются благоустройством, развивают спорт. Нам в партийном отделении важно каждому такому инициативному человеку сказать "спасибо", показать, что его усилия видят и ценят, вдохновить на продолжение работы. Думаю, важно объединить этот актив на первичном уровне. Эти люди – лучший кадровый резерв для нашей партии", - уверен Игорь Зубарев.

Ранее Член Совета Федерации от Карелии прокомментировал визит министра финансов РФ Антона Силуанова в Карелию.