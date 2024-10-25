Игорь Зубарев: Совершенствование железнодорожной инфраструктуры в Карелии способствует развитию удаленных территорий

Сенатор провел встречу с представителем «Российских железных дорог».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев провел встречу с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым. Темой встречи стало развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

«Для развития сельских территорий важнейшее значение имеет наличие регулярного транспортного железнодорожного сообщения с административными центрами муниципальных районов и столицей региона. Особенно актуален этот вопрос осенью и весной, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми», — сказал Игорь Зубарев.

По словам сенатора, представители органов власти находятся в постоянном диалоге с «РЖД», решают вопросы сохранения маршрутов пригородных поездов, а также развития новых направлений. «Так, «Ласточка», курсирующая между Санкт-Петербургом и Сортавалой, стала доходить до станции Хелюля».

Сенатор сказал, что глава Карелии Артур Парфенчиков не раз отмечал вклад «Российских железных дорог» в развитие республики. Он напомнил о запущенном 5 лет назад ретропоезде на паровой тяге «Рускеальский экспресс», который следует из Сортавалы в горный парк «Рускеала».

«Власти Карелии планируют к 2030 году увеличить долю туристической отрасли в валовом продукте региона в три раза – с 3 процентов до 9 процентов. Для достижения этой цели требуется развитие пассажирских транспортных коммуникаций», — подчеркнул Игорь Зубарев.

Сенатор сообщил, в ближайшее время в Сортавале на территории веерного паровозного депо, являющимся объектом культурного наследия и построенным в последнее десятилетие XIX века, вновь заработает локомотивное депо для обслуживания паровозов совместно с выставочным центром-музеем. Музей познакомит посетителей с историей и организацией работы депо в нынешнее время.

«В том, что он будет пользоваться популярностью у туристов, мы не сомневаемся, — отметил Игорь Зубарев. — В совместных планах региона и компании — создание новых железнодорожных пассажирских комплексов в центре Сортавальского округа и в Рускеале. А на следующий год запланировано начало строительства пассажирского железнодорожного транспортного комплекса в Беломорске».

Участники встречи договорились о продолжении конструктивного диалога, плодотворного сотрудничества представителей региона и компании.