Игорь Зубарев: Студенческим отрядам Карелии нужно помогать

Сенатор Игорь Зубарев встретился с представителями молодежного парламента Карелии.

Законодательные инициативы, волонтерская и проектная деятельность Молодежного парламента Республики Карелия стали темой для обсуждения на встрече члена Совета Федерации Игоря Зубарева с молодыми депутатами.

С февраля 2020 года в регионе действует уже юбилейный V созыв Молодежного парламента, который состоит из 20 депутатов. Ребята проявили себя во время пандемии, став активными участниками волонтерского движения. Члены парламента вместе с представителями молодежных организаций, студентами и школьниками работали в волонтерском региональном центре. Они отвечали на звонки «горячей линии», помогали медикам, доставляли пожилым людям и инвалидам продукты и лекарства.

Как отметил Игорь Зубарев, добровольческое движение после пандемии должно развиваться.

«Вы не должны стесняться говорить о своей работе в волонтерском региональном центре, в федеральном проекте „Мы вместе“. Это действительно большой труд. И сегодня важно не потерять активных ребят. Сегодня они могут не только помогать одиноким пенсионерам, но и, например, участвовать в проверке качества школьного питания. Развивайте свой опыт», — считает сенатор.

Молодые парламентарии рассказали о своей работе над поправками к региональному закону о молодежной политике. Его необходимо привести в соответствие с федеральным нормативно-правовым актом, принятом в прошлом году. Кроме того, члены Молодежного парламента Карелии выступили с инициативой разработать и принять в республике закон о поддержке студенческих и молодежных трудовых отрядов. Ребята, отправляющие на работу, нуждаются в компенсации отплаты проезда. Иногда зарплата участников студотрядов составляет 15 тысяч рублей, а стоимость проезда — 8 тысяч рублей. Медицинская комиссия и тесты на коронавирус также зачастую оплачивается самими студентами.

«Как недавно отметила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Валентина Матвиенко, особое отношение к молодежи уже становится неотъемлемым элементом государственной политики страны. Президент в своем Послании Федеральному собранию предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. И безусловно, депутаты Законодательного собрания республики должны помочь с реализацией законодательной инициативы молодых коллег», — сказал Игорь Зубарев.

Члены Молодежного парламента представили свои успешные проекты и рассказали о планах по проведению масштабных мероприятий. Среди них — Автомобильный фестиваль, который проходит в Петрозаводске с 2014 года и собирает более 10 тысячи зрителей, и Форуме молодых политиков.

Сенатор предложил молодым парламентариям провести один из дней Форума молодых политиков в Беломорске, где в прошлом году открылся один из лучших музеев о Великой Отечественной войне — Музей Карельского фронта.

«На днях провел в Музее Карельского фронта встречу с представителями поискового движения и педагогами, которые поддержали мою инициативу по созданию на базе Музея поискового отряда. Штаб Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания. Молодые политики Карелии должны увидеть этот уникальный музей», — считает парламентарий.