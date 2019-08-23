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Новости. Экономика
16:49, 23 Августа 2019
фото: gov.karelia.ru

Игорь Зубарев: "У Онежского судостроительного завода появились перспективы"

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Член Совета федерации от Карелии Игорь Зубарев принял участие в церемонии спуска на воду дноуглубительного судна на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе в Петрозаводске.

"Хотел бы отдельно поблагодарить руководство этого предприятия, которое действует при поддержке федерального центра, при поддержке действующего главы республики. Мне довелось руководить судоремонтным предприятием, и я примерно представляю, какой это хлеб и с чем его едят. Я застал еще то время, когда судоремонтные предприятия славились тем, что на них работали династии. Династии специалистов, которых нужно было растить десятилетиями. У этого завода славная история – от 1940 года… Я не знаю, много ли довоенных предприятий вообще уцелело в стране, не говоря о республике. И одно из достижений – пережить годы мракобесия, 90-ые, я их так называю; сохранить специалистов – люди трудятся по-прежнему династиями. Сейчас молодежь пришла, молодежь находит свое место на заводе. Появились перспективы", - сказал Зубарев в пятницу на церемонии спуска на воду нового судна "Юрий Маслюков" в Петрозаводске.

По словам Зубарева, в настоящее время завод также подписал контракт на создание девяти судов типа "Краболов", и этими заказами предприятие будет обеспечено до 2024 года.

Кроме того, по словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Вахрукова, завод также получил заказ на строительство шести судов общей стоимостью 3,3 миллиарда рублей.

С 2015 года, когда Онежский завод вошел в структуру государственной компании "Росморпорт", в Петрозаводске построено 13 судов.

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