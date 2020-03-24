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"Игра престолов" популярна на зонах Карелии

Новости. Общество
17:20, 25 Марта 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Стал известен топ-10 книг у заключенных в исправительных учреждениях Карелии.

УФСИН республики выяснило, какие книги были самыми популярными в марте нынешнего в исправительных колониях и СИЗО региона. В топ-10 попали исторические романы Пикуля, романы и рассказы братьев Стругацких, "Три товарища" Ремарка,  "Метро 2033"; "Метро 2034", "Метро 2035" Глуховского, цикл "Миры Упорядоченного" Перумова,  серия книг Акунина об Эрасте Фандорине, "Игра Престолов" Мартина,  "Боевая фантастика" Корчевского, "В списках не значился" Васильева и "Они сражались за Родину" Шолохова.

Как отметили в УФСИН Карелии, в исправительной колонии №9 особым спросом пользуются экранизированные бестселлеры популярной серии романов американской писательницы Стефании Майер "Сумерки" и писателя Кристофера Паолини "Эрагон". В больнице УФСИН несколько осужденных самостоятельно с помощью самоучителей изучают английский и испанский языки. В СИЗО-1 граждане записываются в очередь за книгами братьев Стругацких.

Есть в библиотеках учреждений и периодика. Осужденные могут не только читать газеты, имеющиеся в наличии, но и выписать желаемые издания за свой счет, так, например, среди выписываемых журналы "За рулем", "Вокруг Света", "Geo", "Психология" и др.

В управлении напомнили, что пользование интернетом в местах лишения свободы запрещено, библиотека является основным источником информации для осужденных. Библиотечный фонд исправительных учреждений, подведомственных УФСИН Карелии составляет более 30 тысяч книг и изданий периодической печати.

Ранее заключенные Карелии сделали танк к 75-летию Победы.

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