Футболисты из Мексики устроили суточную оргию с 30 проститутками перед вылетом на ЧМ
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Футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток.
Об этом сообщает The Sun, пишет Лента.ру.
По информации источника, после товарищеского матча с Шотландией (1:0), который прошел 3 июня, восемь игроков арендовали дом около Мехико, заказали проституток и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов. Формально футболисты не нарушили дисциплину, потому что это происходило в их выходной.
Источник полагает, что мексиканцы пригласили секс-работниц, а не своих жен и подруг, чтобы немного «пошалить».
9 июня сборная Мексики проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира. Соперниками команды станут датчане. После этого они вылетят в Россию. На групповом этапе турнира мексиканцы сыграют с Германией (17 июня), Южной Кореей (23 июня) и Швецией (27 июня).
В 2011 году восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за аналогичный проступок. Они лишились места в заявке за несколько дней до начала Кубка Америки. Также футболисты были оштрафованы.
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