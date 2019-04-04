Игроманка из Сегежи потеряла более 600 тысяч рублей из-за мошенника

Жительница Сегежи стала жертвой мошенников и потеряла 634 тысячи рублей, сообщает МВД Карелии.

Как следует из информации, 49-летней жительнице Сегежи позвонил неизвестный и представился менеджером одной из интернет-платформ для игры на бирже. Он сообщил, что в связи с реорганизацией, банковские счета предприятия закрываются, и он рекомендует клиентам вывести оставшиеся денежные средства. Добавив, что за неудобства пользователям будут выплачены компенсации.

Так как жительница Карелии несколько лет назад действительно играла на бирже, она поверила незнакомцу и выполнила его инструкции. Под диктовку звонившего она установила на свой телефон приложение, позволяющее удалённо управлять своим банковским счётом. Далее лже-менеджер просил её продиктовать некие коды из сообщений, поступивших на её мобильный телефон. Только повесив трубку, гражданка внимательно прочитала все смс и поняла, что из-за своей доверчивости лишилась 634 тысяч рублей. Эта сумма была списана с её банковского счета.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Полицейские Карелии убедительно призывают граждан не совершать поспешные действия со своими денежными средствами.